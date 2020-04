Rate this post

Download MOD BUSSID Bus Tentrem Max by WSP Livery Mila Sejahtera – MOD Bus Tentrem Max by WSP ini merupakan salah satu MOD BUSSID yang populer dan banyak dimainkan oleh para pemain game BUSSID. MOD Bus ini memiliki banyak sekali keunggulan dan kelebihan yang dapat memenuhi permainan game BUSSID. Tampilan yang dimiliki oleh MOD Bus ini sangat menarik dan keren. Ketika Anda memainkan MOD Bus ini pastinya Anda akan merasakan permainan game Anda terasa seperti sedang mengendarai bus sungguhan. Segera coba dan mainkan MOD Bus Tentrem Max by WSP pada game BUSSID.

Review MOD BUSSID Bus Tentrem Max by WSP Livery Mila Sejahtera

MOD Bus Tentrem Max by WSP ini memiliki tampilan MOD Bus yang sangat keren dan pastinya sangat seru jika dimainkan. MOD Bus Tentrem Max by WSP ini memiliki keunggulan dan kelebihan yang membuat permainan game BUSSID Anda semakin mengasyikan. Dengan adanya MOD BUSSID Bus ini, tentunya dapat menjadi salah satu pilihan MOD BUSSID yang dapat segera Anda mainkan dan rasakan keseruannya dalam game BUSSID.

Fasilitas dan fitur yang dimiliki oleh MOD Bus Tentrem Max by WSP ini juga sangat lengkap dan menarik. MOD Bus ini memiliki fitur dan fasilitas yang sangat mirip dengan bus aslinya. Sehingga ketika Anda memainkan MOD Bus ini, Anda akan merasakan sensasi seperti sedang mengendarai bus sungguhan. Simak ulasan berikut mengenai beberapa fitur dari MOD BUSSID Bus Travego Smile Adi Putro :

1. Tampilan Eksterior

Eksterior dari MOD Bus Tentrem Max by WSP ini memiliki tampilan dengan menggunakan livery Mila Sejahtera yang sangat keren. Livery ini memiliki perpaduan warna abu-abu dengan desain yang sangat keren. Tampilan yang disajikan dari MOD Bus ini sangat mirip dengan bus aslinya, mulai dari detail tampilan dan spion luar yang ada pada MOD Bus ini.

2. Tampilan Interior

MOD Bus Tentrem Max by WSP ini memiliki tampilan interior yang sangat keren dan mirip dengan interior bus aslinya. Kursi penumpang pada MOD Bus ini menggunakan konfigurasi seat 3 – 2. Kursi penumpang pada MOD Bus ini menggunakan perpaduan warna hitam dan kuning. Bagian interior dari MOD BUSSID ini terlihat sangat nyata dan mirip seperti bus aslinya dengan desain yang sangat keren. Ditambah dengan sopir yang terlihat membuat MOD Bus ini sangat nyata.

3. Tampilan Lampu

Lampu pada MOD Bus Tentrem Max by WSP ini dapat Anda gunakan dengan baik dan mudah. Lampu pada MOD Bus ini terlihat sangat keren dan sangar. Teskture dan desain yang dimiliki oleh lampu MOD Bus ini sangat mirip dan terlihat nyata seperti lampu yang ada pada bus sungguhan. Lampu pada MOD Bus ini dapat Anda gunakan pada saat Anda bermain pada mode gelap atau malam hari.

4. Pintu Penumpang Dapat Dibuka

Pintu penumpang pada MOD Bus ini dapat Anda gunakan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Fitur ini dapat Anda manfaatkan ketika Anda memainkan game BUSSID menggunakan mode narik. Fitur ini dapat membuat permainan Anda semakin terasa nyata seperti sedang menarik bus ini.

Download MOD BUSSID Bus Tentrem Max by WSP Livery Mila Sejahtera

Download MOD Bus Tentrem Max by WSP

Download Livery Tentrem Max by WSP Mila Sejahtera

Nah bagaimana? Sangat menarik bukan fitur yang disediakan dari MOD Bussid ini? Anda dapat mengunduhnya dengan cepat dan mudah pada kolom yang tersedia. Jadi tunggu apalagi, yuk Download MOD BUSSID Bus Tentrem Max by WSP Livery Mila Sejahtera ini sekarang juga, dan rasakan langsung fitur – fitur menarik dan sensasi dalam memainkannya.